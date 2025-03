video suggerito

Pozzuoli, il nuovo tunnel della Cumana "fa boati e vibrazioni": la denuncia dei cittadini "Troppi boati e vibrazioni", residenti di Pozzuoli scrivono all'Eav. De Gregori: "Valori al di sotto del limite stabilito, ma capisco il nervosismo"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

"Vibrazioni continue e si sente un boato quando il treno entra in galleria": lo denunciano alcuni cittadini di Pozzuoli che vivono poco distante dal nuovo tunnel della Cumana. E che lo hanno segnalato all'Ente Autonomo Volturno. "Una situazione psicologicamente pesante", fa sapere Ciro Di Francia, capo del comitato "Pozzuoli Sicura", che spiega di aver presentato una richiesta al sindaco di Pozzuoli ed al presidente Eav.

La zona è infatti già provata dal bradisismo e dai terremoti, e lo spavento dovuto a boati e tremolio dovuti alla galleria di certo non aiuta. "Chiediamo quindi degli accorgimenti tecnici

per poter limitare i queste disagi", spiega Di Francia. Il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, ha però voluto tranquillizzare tutti: "I movimenti e i rumori che si avvertono sono assolutamente al di sotto del limite stabilito", ha spiegato, "ed i movimenti dovuti al passaggio dei treni sono nella norma". De Gregorio ha comunque aggiungo di capire "il nervosismo e la preoccupazione" dei cittadini puteolani, ed ha assicurato che "continueremo a monitorare nelle prossime settimane anche in altre abitazioni per poter essere tutti quanti tranquilli che questa nuova galleria, tanto attesa e tanto importante, non determini alcun problema dal punto di vista della sicurezza dei cittadini".

Proprio i "boati" sono spesso avvertiti poco prima dei terremoti dovuti al bradisismo: e così la concomitanza di questi e del "tremolio" dovuto al passaggio dei treni, ha messo in allarme la popolazione di Pozzuoli che vive nelle vicinanze, già sovraesposta nell'ultimo periodo a frequenti episodi di questo tipo.