Posillipo, mascherina Covid per coprire la targa dello scooter e ‘fregare’ la Ztl di Marechiaro Il copione si ripete, identico, ogni estate: per evitare che le telecamere della Ztl scattino la foto alla targa e inviino la multa al proprietario del mezzo a due ruote, la si copre con gli oggetti più disparati: nel novero quest’anno, causa pandemia di Coronavirus, si aggiunge anche la mascherina protettiva.

A cura di Valerio Papadia

"Dall'8 maggio al 20 settembre 2021, con attivazione del varco telematico, si istituisce: il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro". Così c'è, sul sito del Comune di Napoli, in relazione alla Ztl (Zona a traffico limitato) che sorge a Marechiaro, porzione di mare del quartiere Posillipo. Puntualmente, ogni estate, c'è però chi non rispetta la legge, per la maggior parte scooter, e transita ugualmente nella Ztl per raggiungere il mare.

Il copione si ripete pressoché identico ogni estate: la targa dello scooter viene coperta dagli oggetti più disparati per evitare che le telecamere fotografino la targa dello scooter che trasgredisce e che la multa venga poi inviata al conducente. Quest'anno, causa pandemia di Coronavirus, nel novero degli oggetti utilizzati per coprire le targhe è spuntata anche la mascherina protettiva, come dimostrano alcune foto, pubblicate sui social, scattate nel corso del weekend sul ponte di Posillipo, che si percorre appunto per raggiungere Marechiaro.

A riprova del fatto che, puntualmente, ogni anno si palesano i "furbetti" della Ztl a Marechiaro, nel 2017 la Polizia Municipale di Napoli deferì 12 persone perché appunto sorprese, a bordo dei loro scooter, a violare la Zona a traffico limitato coprendo le targhe con asciugamani e teli mare, ma anche buste di plastica e zaini.