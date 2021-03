Si indaga sul ricovero di un bambino nato soltanto tre giorni fa, portato in ospedale con "lesioni da parto" mai medicate: è accaduto a Portici, nella provincia di Napoli. La vicenda è venuta alla luce nel primo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 46 anni si è presentato nella locale stazione dei carabinieri dichiarando che la sua compagna, una donna di 36 anni che sarebbe affetta da problemi psichici, tre giorni fa ha partorito da sola in casa, ma il piccolo non è mai stato sottoposto alle cure mediche. Nell'abitazione della coppia sono dunque arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato sia il neonato che la 36enne al più vicino ospedale per le cure del caso. Per fare piena luce sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

Secondo l'associazione Nascere in Casa, nel 2020 in Italia i parti in casa sono aumentati di circa un terzo rispetto a quelli che si sono registrati nel nostro Paese l'anno precedente, nel 2019. "Oltre al numero effettivo di parti, sono aumentate anche le richieste di incontri e colloqui informativi. I numeri sono importanti nelle grandi città come Roma e Milano, ma c'è una statistica significativa di parti in casa anche in città più piccole come Bergamo o Varese" ha spiegato a Fanpage.it Marta Campiotti, ostetrica e fondatrice e presidente onoraria dell'associazione Nascere in Casa. Uno dei motivi principali dell'impennata di nascite in casa è da riscontrare naturalmente nella pandemia di Coronavirus che ha contraddistinto il 2020 e che ha indotto le partorienti ad evitare gli ospedali.