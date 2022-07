Porte blindate e vetri anti-sfondamento, casa trasformata in un bunker per la droga a Caivano Succede al Parco Verde, dove i carabinieri hanno arrestato 4 persone: l’appartamento, trasformato in un bunker, veniva utilizzato come piazza di spaccio.

A cura di Valerio Papadia

Un appartamento trasformato in un bunker, un fortino per la droga utilizzato come piazza di spaccio: questa la scoperta effettuata dai carabinieri della compagnia appena insediatasi al Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, che ha portato all'arresto di 4 persone. I militari dell'Arma della compagnia locale, insieme a quelli dell'Aliquota di Primo Intervento, hanno operato diversi controlli e perquisizioni nel complesso di edilizia popolare di Caivano, arrivando alla scoperta della piazza di spaccio in un appartamento posto al primo piano di un palazzo del quartiere. Nella tarda serata di ieri, 21 luglio, è così scattato il blitz: i carabinieri si sono trovati davanti due porte blindate con vetri anti-sfondamento, che sono riusciti ad abbattere grazie all'utilizzo di un ariete. Una volta all'interno, i militari hanno trovato un'altra porta blindata a sbarrargli la strada: abbattuta anch'essa, per i 4 spacciatori all'interno non c'è stato scampo, dato che la loro unica via di fuga, una porta sul retro, era presidiata dai carabinieri.

Prima di arrendersi ai militari, i quattro hanno gettato la droga che stavano confezionando nel water. I militari, durante la perquisizione dell'appartamento, hanno comunque sequestrato diverso materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente, radiotrasmittenti, sistemi di videosorveglianza e cellulari. Per i quattro giovani – un 22enne di Caivano, un 38enne di Succivo e una 26enne del posto, incensurati, e un 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine – è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.