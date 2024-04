video suggerito

I ladri possono entrare in casa con il Topolino: è la chiave universale che apre tutte le porte A Casoria, nella provincia di Napoli, tre ladri sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver svaligiato un appartamento: i tre sono stati trovati in possesso della chiave universale che apre tutte le porte con cilindro europeo.

A cura di Valerio Papadia

Apre tutte le porte dotate di cilindro europeo: è quello che in gergo viene chiamato Topolino, chiave universale utilizzata purtroppo da molti ladri. Come quelli che sono stati arrestati dai carabinieri nella mattinata odierna, sabato 6 aprile, a Casoria, nella provincia di Napoli.

Dopo alcune segnalazioni, che parlavano di un'automobile sospetta in via Nazionale delle Puglie, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e quelli della compagnia Poggioreale sono intervenuti sul posto: qui, i militari dell'Arma hanno notato due persone uscire dal portone di un palazzo, mentre una terza li attendeva in auto. Immediato il controllo: i tre sono stati trovati in possesso di centinaia di euro, di una fede nuziale, nonché di vari attrezzi atti allo scasso.

Le indagini hanno rivelato che il denaro e la fede nuziale erano appena stati rubati in un appartamento, la cui porta d'ingresso era stata aperta utilizzando proprio il Topolino. In manette sono finiti un 36enne, un 48enne e un 52enne, accusati di furto in abitazione: sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.