Ragazze a scuola con le pistole finte per i video su Tik Tok: choc in classe a Napoli Choc in una scuola di Soccavo, periferia Occidentale di Napoli: l’insegnante scopre studentesse con armi finte portate in classe per fare video da social network. Arrivano i carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Un’arma finta, foto archivio

Quando l’insegnante è entrata in aula, raccontano i carabinieri, non poteva credere ai suoi occhi. Alcune ragazze, alunne di una scuola media superiore di Soccavo, periferia occidentale di Napoli, il "Giustino Fortunato", stavano giocando con due pistole. Ha immediatamente allertato la preside e quest’ultima ha chiamato il 112. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti poco dopo e hanno recuperato le due armi, repliche di una Beretta 92, entrambe senza tappo rosso e piombatura interna, di quelle che sarebbero tranquillamente potute passare per armi vere, con tutti i rischi del caso.

Secondo quanto ricostruito, le pistole erano state portate per gioco in aula da uno degli alunni della classe. I suoi compagni, incuriositi, hanno iniziato a passarsele, tra selfie e video per i social come Tik Tok e Instagram. Le armi fasulle sono state sequestrate. Accertamenti in corso per chiarire l’origine degli oggetti.