“Pistola in faccia a mio figlio di 11 anni per rapinarci dello scooter a via Marina” Padre e figlio sono stati rapinati ieri sera in via Marina, a Napoli, mentre tornavano dallo stadio Maradona; i criminali, in cinque, hanno puntato l’arma anche sul bambino.

A cura di Nico Falco

Gianfranco Wurzburger

Li hanno accerchiati in cinque, mentre stavano tornando a casa dopo aver assistito alla "Partita", l'evento di beneficenza che si è tenuto ieri sera, 24 maggio, allo stadio Maradona. E, pistola in pugno, li hanno costretti a scendere dallo scooter. Puntando l'arma anche sul bambino di appena 11 anni. È la tragica esperienza vissuta ieri sera da Gianfranco Wurzburger, ex consigliere comunale di Napoli e presidente di Assogioca, l'associazione che si occupa di minori a rischio nella zona di piazza Mercato da oltre 20 anni.

A raccontarla è lui stesso con un amaro post su Facebook. "Al rientro dalla partita del cuore – scrive Wurzburger in un post – 5 balordi armati hanno accerchiato me e mio figlio di 11 anni x portarsi via lo scooter! Puntare una pistola ad un ragazzino non è solo da vigliacchi, ma molto di più!". Moltissimi i commenti di solidarietà e vicinanza, come quello di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, che definisce quei delinquenti "gente da quattro soldi". Il raid è avvenuto intorno alle 23, in una via Marina ancora trafficata anche per via di chi, come l'ex consigliere comunale, stava tornando dallo stadio; il passaggio delle numerose automobili non ha però fatto da deterrente.

Il tutto è durato una manciata di secondi: dopo aver circondato l'uomo e il figlio piccolo non si sono fatti scrupolo di puntare le armi anche sul bambino, non lasciando alle vittime alcuna scelta. L'uomo non ha opposto resistenza, e probabilmente solo grazie a questo la situazione non è degenerata ulteriormente. Un attimo i criminali dopo erano già in fuga, in sella allo scooter appena rapinato. La denuncia è stata sporta già ieri sera ai carabinieri, la zona della rapina sarebbe coperta da videocamere di sorveglianza.