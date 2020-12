in foto: Pino De Stasio mostra i Decumani deserti il 26 dicembre

Napoli è deserta ma non è soltanto frutto della zona rossa Covid che impone la chiusura delle attività commerciali e le restrizioni negli spostamenti. Il maltempo con il crollo delle temperature ha fatto il resto. E sono pochissimi coloro che presidiano le strade tra gli operatori commerciali. Uno su tutti, lo storico bar 7Bello in via Benedetto Croce, cuore del Decumano, di Pino De Stasio, consigliere di Municipalità.

Il giorno di Santo Stefano tradizionalmente il capoluogo partenopeo, soprattutto nel pomeriggio, era affollato di persone che si incontravano per scambiarsi gli auguri e "pensierini" (soprattutto coloro che non erano riusciti a farlo la Vigilia): un aperitivo o un caffè – se si trovava un bar aperto – e poi passeggiatina o cinema per la visione dell'immancabile cine-panettone di stagione. Nulla di tutto questo: da via Scarlatti a piazza Dante, da piazza Vanvitelli a via Tribunali e via Toledo oggi Napoli è praticamente deserta, rinchiusa in casa, aspettando tempi migliori (anche dal punto di vista meteorologico visto che è allerta meteo per tutta la giornata).

Spettrali le immagini delle uscite della Tangenziale di Napoli: quella di corso Malta, tradizionalmente una delle più trafficate e intasate (perché è letteralmente un imbuto) oggi appariva sgombera come una pista di macchinine per bambini. È possibile che già da dopodomani, lunedì 28 dicembre, le strade si ripopoleranno in parte per gli acquisti pre-cenone di Capodanno.

Commenta l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino: «Napoli è deserta, come le altre metropoli e tante realtà medie e piccole. È giusto sottolineare questo rispetto delle regole da parte dei cittadini. Se poi si affermasse finalmente una vera collaborazione tra tutte le istituzioni allora si potrebbe affrontare meglio le enormi difficoltà del presente e guardare con più fiducia al futuro»