Picchiato e rapinato mentre faceva volantinaggio ai Tribunali, due denunciati Un uomo è stato picchiato e rapinato mentre faceva volantinaggio nella zona dei Tribunali, a Napoli; i due responsabili rintracciati poco dopo dalla Polizia.

A cura di Nico Falco

Lo hanno bloccato mentre era in strada a distribuire volantini, gli hanno tirato un pugno e lo hanno rapinato di tutto quello che aveva in tasca: 55 euro. La fuga dei responsabili, però, è stata breve: i due sono stati rintracciati poco dopo da una pattuglia della Polizia di Stato, riconosciuti grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e denunciati. É successo nel pomeriggio di ieri, 21 novembre, nella zona dei Tribunali, nel centro di Napoli.

La vittima un uomo che si trovava in zona per fare volantinaggio e che è stato aggredito dalla coppia, poi identificata in un 25enne e un 40enne, entrambi napoletani e con precedenti di polizia. I due lo avevano avvicinato mentre era in strada e, seppur consapevoli che probabilmente non avesse molto denaro con sé, avevano deciso ugualmente di passare all'azione, riconoscendolo come obiettivo facile; per vincere anche eventuali resistenze non si erano fatti scrupolo di usare le maniere forti e appena avuti i soldi si erano dileguati di corsa verso vico Scassacocchi.

L'uomo ha allertato le forze dell'ordine e, su indicazione della Centrale Operativa, è arrivata una pattuglia del commissariato Decumani della Polizia di Stato; agli agenti la vittima ha raccontato quello che era accaduto, descrivendo le due persone e indicando anche la via di fuga. Poco dopo i poliziotti hanno intercettato in via Forcella due uomini che corrispondevano alle descrizioni e li hanno fermati per accertamenti; controllati, sono stati trovati in possesso dei 55 euro, che dopo le formalità di rito sono stati restituiti alla vittima. Per il 25enne e il 40enne è scattata la denuncia a piede libero per rapina aggravata.