Picchiano in strada un giovane: fermati due ex calciatori delle giovanili del Benevento

A cura di Redazione Napoli

Due ex calciatori del Benevento sono stati fermati per aver aggredito un giovane per futili motivi: si tratta di Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, rispettivamente trequartista e terzino destro con un breve passato nelle giovanili sannite. Entrambi risultano già svincolati dal club giallorosso: i due 21enni, originari di Torre Annunziata e residenti a Scafati, avrebbero aggredito un 19enne su via Vittorio Emanuele a Torre Annunziata. La vicenda è stata riportata in queste ore dal quotidiano "il Mattino".

La vicenda è al momento in pieno "sviluppo": i due ex calciatori avrebbero anche reagito ai carabinieri intervenuti durante l'aggressione al 19enne in strada e per questo sono stati fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Agnello aveva esordito in Serie B il 1° marzo dello scorso anno all'Oreste Vigorito contro il Südtirol (gara poi persa 0-2 dai sanniti), ma da allora era finito ai margini della prima squadra e non era più sceso in campa. Le strade di Emanuele Agnello e del Benevento Calcio si sono separate venerdì scorso. Lo aveva comunicato lo stesso club sannita con una nota stampa:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Emanuele Agnello per la risoluzione consensuale del contratto. La Società giallorossa augura ad Emanuele le migliori fortune professionali e personali.

Agnello, inoltre, proprio due giorni fa è stato annunciato come nuovo acquisto dal club calabrese del Locri, in Serie D. Diverso il discorso per Francesco Perlingieri, che non era mai sceso in campo con i sanniti e che lo scorso anno collezionò 6 presenze complessive in prestito alla Paganese in Serie C. Il suo contratto con il Benevento era stato risolto già lo scorso 21 novembre:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Perlingieri. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.