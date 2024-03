Picchia la moglie e le rompe una costola, pugni anche alla figlia 13enne: arrestato un 39enne L’uomo è stato arrestato dai carabinieri a Villaricca, nella provincia di Napoli. Da anni la moglie subiva violenze, che però non erano mai state denunciate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Anni di violenze mai denunciate, fino al culmine, arrivato nella serata di ieri, mercoledì 6 marzo: a Villaricca, nella provincia di Napoli, un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Come spesso, purtroppo, accadeva, il 39enne ha alzato la voce con la moglie e la figlia, una ragazzina di 13 anni; dalle parole, l'uomo è passato ben presto ai fatti, colpendo con pugni e schiaffi non soltanto la moglie, ma anche la 13enne.

Le grida disperate delle due donne e gli insulti e le minacce dell'uomo sono stati uditi anche dai vicini di casa e qualcuno ha composto il 112: sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri delle stazioni di Villaricca e Mugnano, che si trovavano poco distante dall'abitazione nella quale si sono consumate le violenze. Sul posto, i militari dell'Arma si sono imbattuti nel 39enne, ancora visibilmente agitato, che è stato arrestato: deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Madre e figlia sono state soccorse e trasportate nel più vicino ospedale: a entrambe le donne sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in 30 giorni; la più grande delle donne ha riportato anche la frattura di una costola.