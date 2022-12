Picchia la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato. Le violenze anche sulla figlia maggiore Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Gragnano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

I carabinieri, nella notta appena trascorsa, hanno arrestato un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, per le violenze perpetrate ai danni della moglie: è accaduto a Gragnano, nella provincia di Napoli. Dopo l'arresto, il 42enne è stato portato nel carcere partenopeo di Poggioreale, dove è in attesa di giudizio.

Un passante ha sentito le urla della donna e ha chiamato il 112

Questa notte, un passante camminava per strada quando ha udito le urla di una donna provenire da un appartamento: spaventato, non ci ha pensato due volte e ha telefonata al 112. Sul posto è tempestivamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gragnano: all'esterno dell'abitazione un uomo e una donna, con vistosi segni di graffi sul collo, che alla vista dei militari dell'Arma sono rientrati subito in casa.

L'uomo picchiava anche la sua figlia più grande

I carabinieri entrano in casa e vedono tre bambini piccoli, in lacrime: hanno visto il padre picchiare la madre. Alla vista dei militari, l'uomo li spintona, ma loro lo bloccano e lo arrestano. La donna, invece, rifiuta le cure mediche: ai carabinieri ha però raccontato di essere vittima delle violenze del marito da mesi, ma di non aver mai denunciato; insieme a lei, spesso il 42enne alzava le mani anche sulla figlia maggiore.