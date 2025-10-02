Picchia la figlia 13enne per strada a Fuorigrotta: denunciato padre violento

All’aggressione hanno assistito gli agenti della Polizia Municipale, che sono intervenuti per fermare l’uomo violento. Sulla vicenda sono stati attivati anche gli assistenti sociali.

Violenza per strada a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, dove un uomo ha picchiato la figlia di 13 anni. L'episodio si è verificato in via Diocleziano: qui, durante un servizio di notifica di atti giudiziari in abiti civili, gli agenti dell'Ufficio Attività Investigative del Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale di Napoli hanno notato un uomo che, per strada, stava colpendo violentemente una ragazzina, provocandone la caduta sull'asfalto.

Gli agenti sono prontamente intervenuti e hanno immobilizzato l'aggressore, mettendo in sicurezza la minorenne; dagli immediati accertamenti, esperiti dagli agenti della Municipale, è emerso che l'aggressore è il padre della ragazzina aggredita, che ha 13 anni. I poliziotti hanno così contattato il pubblico ministero di turno della Procura partenopea e hanno denunciato l'uomo alla competente Autorità Giudiziaria per abuso di mezzi di correzione o di disciplina.

Sulla vicenda allertati anche i servizi sociali

Contestualmente, gli agenti della Polizia Municipale partenopea hanno provveduto ad avvertire anche il Tribunale per i Minori di Napoli, che ha disposto anche il coinvolgimento nella vicenda dei servizi sociali competenti per il territorio e ha inoltre disposto l'affidamento della ragazzina ai familiari.