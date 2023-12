Picchia la compagna e le strappa i capelli davanti al figlio di 3 anni: arrestato 24enne È accaduto nella tarda serata di ieri a Qualiano, nella provincia di Napoli: la donna è riuscita a chiedere aiuto ai carabinieri e a far arrestare il suo aguzzino.

A cura di Valerio Papadia

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incurante della presenza del figlio, un bambino di soli tre anni, non ha esitato ad aggredire la compagna: a Qualiano, nella provincia di Napoli, un uomo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri. La violenza è scattata nella tarda serata di ieri, sabato 2 dicembre: il 24enne è geloso, teme il tradimento e comincia ad aggredire verbalmente la compagna, una donna di 26 anni. Dalle parole si passa presto ai fatti: l'uomo la strattona, la schiaffeggia in volto, le strappa i capelli; la violenza si consuma davanti al figlio della coppia, che ha tre anni e che piange disperato.

La 26enne, temendo per la sua vita, riesce a divincolarsi, agguanta il telefono, scappa sul balcone e riesce ad allertare il 112, fornendo agli operatori l'indirizzo di casa. Il 24enne le strappa il telefono dalle mani, interrompe la telefonata ed esce di casa. Sul posto arrivano i carabinieri, che si ritrovano davanti la 26enne con il volto livido e il cuoio capelluto strappato, mentre il bimbo piange ancora a dirotto.

La donna viene accompagnata in ospedale, dove le vengono riscontrate ferite giudicate guaribili in 15 giorni; i carabinieri, poi, raccolgono la sua denuncia. Intanto, il 24enne si presenta in caserma: prova a giustificarsi con i militari dell'Arma, adducendo la gelosia come scusa per la sua violenza. Per lui scattano le manette: l'uomo è stato portato in carcere, in attesa di raccontare al giudice quanto accaduto.