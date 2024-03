Picchia la compagna di 19 anni per costringerla a convertirsi all’Islam: 29enne arrestato a Portici Stando a quanto raccontato dalla giovane donna, le violenze si sarebbero verificate anche in passato: lei non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Voleva che la moglie si convertisse all'Islam e, per costringerla, l'ha picchiata: a Portici, nella provincia di Napoli, un uomo di 29 anni, originario del Sudan, è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell'Arma della locale stazione sono intervenuti proprio su richiesta della vittima – una giovane donna di 19 anni originaria dell'Etiopia – che poco prima era stata aggredita dal compagno e colpita con calci e pugni.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la violenza del 29enne sarebbe scaturita proprio dalla sua volontà di convertire la giovane compagna all'Islam; le violenze si sarebbero già verificate anche in passato, ma la 19enne non avrebbe mai denunciato per paura di ritorsioni.

Il 29enne è stato così arrestato per maltrattamenti e lesioni personali e portato in carcere, in attesa di giudizio. La 19enne, invece, è stata visitata dal personale medico dell'ospedale del Mare di Napoli, dove le sono state diagnosticate ferite e lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.