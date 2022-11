Picchia brutalmente moglie e figlie: i carabinieri mettono fine a 10 anni di violenze Dieci anni di violenze, insulti e pestaggi: i carabinieri arrestano un 41enne di Gragnano e salvano la moglie e le due figlie, una delle quali di appena 13 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pestaggi e violenze di ogni tipo verso la moglie e le due figlie, una delle quali appena 13enne. Dieci anni di violenze domestiche alle quali i carabinieri hanno posto fine a Gragnano, nel Napoletano. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre per le tre donne a parte le ferite fisiche anche quelle dell'animo, che solo il tempo potrà guarire.

La chiamata al 112

Tutto è accaduto nella giornata di ieri, quando una telefonata anonima ha segnalato che all'interno di un'abitazione di Gragnano stava avvenendo una violenta aggressione. Violenta al punto tale che il rumore dei colpi si percepiva perfino dall'esterno dell'abitazione. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia sono quindi arrivati sul posto, bussando alla porta indicata come quella in cui stava avvenendo quella sorta di pestaggio domestico.

L'arrivo dei carabinieri

Ad aprire la porta, una donna col volto tumefatto e sanguinante, con gli occhi gonfi e un filo di voce. Non c'è voluto molto per capire cosa stava accadendo: l'uomo all'interno, un 41enne già noto alle forze dell'ordine, che aveva picchiato anche le figlie, di cui una appena maggiorenne e l'altra di soli 13 anni. Da quanto è emerso, le violenze andavano avanti da dieci anni, ma la donna non aveva mai denunciato per paura potesse accadere di peggio. Per il 41enne sono scattate invece le manette: è in carcere, in attesa di essere processato per le violenze nei confronti di moglie e figlia. Le tre donne sono invece state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, per le cure del caso dopo le ferite riportate nell'ennesima aggressione da parte del 41enne.