Trasporto pubblico a Napoli

Piazza Municipio liberata dai cantieri della metro torna a splendere dopo 20 anni Aperta l’area pedonale centrale. I lavori proseguono nel sottosuolo per ultimare la stazione della metro Linea 6.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna libera dai cantieri della metro dopo 20 anni piazza Municipio a Napoli. Oggi, 5 aprile 2022, il taglio del nastro della piazza, completamente rimessa a nuovo, dopo i lavori di ripavimentazione. Si potrà così percorrere a piedi il centro della piazza caratterizzata da una lunga ‘asola' bianca, una fenditura ricavata nel piano di calpestio, che costituisce una sorta di ‘cannocchiale' rivolto dal Porto verso la collina del Vomero e Castel Sant'Elmo. Ai lati dell'isola pedonale le due corsie per la viabilità. Alla corsia già aperta sul lato sinistro, guardando il mare, si aggiungerà la corsia sul lato destro. Le aree sono state consegnate ieri alla concessionaria ed entro la fine dell'anno si avrà anche l'apertura della piazza lato mare. I lavori, intanto, proseguono nel sottosuolo, dove si sta ultimando la Stazione della Metro Linea 6, da cui si scambierà con la Linea 1. E si stanno allestendo i percorsi di visita archeologica.

"Il Progetto di Alvaro Siza di Piazza Municipio – commenta l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza – può piacere o non piacere. Non entro nel merito, la scelta è molto ma molto precedente alla Giunta Manfredi. Personalmente, voglio solo far chiudere i cantieri il più presto possibile. Però va ben compreso che la parte davvero complessa è sotto la piazza. C'è di tutto, con l'ingresso della stazione profonda delle Linea 1 (in viola), con varie uscite, e soprattutto la stazione di testa di Linea 6 (in rosa) con lo spazio ricovero treni. Con una grande uscita pedonale nell'area portuale, che serve gli utenti delle metro ma anche i cittadini. Il tutto in un complesso camminamento archeologico che, alla fine, sarà bellissimo. Mai giudicare dalle apparenze… Non è mica la semplice sistemazione di una piazza".

Cascetta: "Uno dei cantieri più difficili della storia"

"Ci sono voluti oltre 20 anni per completare questa parte di piazza e ancora non abbiamo finito – ha sottolineato Ennio Cascetta, presidente di Metropolitana di Napoli spa – ma e' stato uno dei cantieri più importanti e difficili di tutta la storia della metropolitana della città". "Riapriamo una parte della piazza che rappresenta uno dei luoghi più importanti della città non solo dal punto di vista simbolico ma anche perché è uno dei nodi di trasporto più significativi", ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Lo spazio centrale della piazza è completamente pedonale. Ci auguriamo che diventi un luogo di ritrovo e lo animeremo con iniziative e attività culturali ed espositive così che diventi uno spazio dove i cittadini si sentano a casa. Inoltre ai lati della piazza ci sarà anche l'area archeologica che sarà successivamente aperta e dunque rappresenterà anche un'attrazione turistica e culturale significativa".