Perquisizione in casa, la droga è ovunque: nel filtro della doccia e del lavandino, anche nella borsetta della figlia

A San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, per il quale si sono aperte le porte del carcere.

La droga sequestrati dai carabinieri a San Nicola la Strada

La droga era nascosta ovunque: la scoperta dei carabinieri in casa di un 38enne a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta. Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio, i militari dell'Arma della locale stazione hanno deciso di perquisire l'abitazione del 38enne, ritenuto responsabile di detenere illecitamente sostanze stupefacenti.

E così, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato la droga abilmente occultata in diversi punti della casa, in posti davvero insospettabili: nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia, perfino nella borsetta della figlia minorenne del 38enne; complessivamente, i militari dell'Arma hanno recuperato 42,75 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e a vario materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell'uomo.

Pertanto, al termine della perquisizione, la droga è stata posta sotto sequestro, mentre il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.