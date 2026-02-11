napoli
video suggerito
video suggerito

Perquisizione in casa, la droga è ovunque: nel filtro della doccia e del lavandino, anche nella borsetta della figlia

A San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, per il quale si sono aperte le porte del carcere.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
La droga sequestrati dai carabinieri a San Nicola la Strada
La droga sequestrati dai carabinieri a San Nicola la Strada

La droga era nascosta ovunque: la scoperta dei carabinieri in casa di un 38enne a San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta. Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio, i militari dell'Arma della locale stazione hanno deciso di perquisire l'abitazione del 38enne, ritenuto responsabile di detenere illecitamente sostanze stupefacenti.

E così, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato la droga abilmente occultata in diversi punti della casa, in posti davvero insospettabili: nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia, perfino nella borsetta della figlia minorenne del 38enne; complessivamente, i militari dell'Arma hanno recuperato 42,75 grammi di crack e 0,4 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e a vario materiale ritenuto utile al confezionamento della sostanza stupefacente, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario a carico dell'uomo.

Pertanto, al termine della perquisizione, la droga è stata posta sotto sequestro, mentre il 38enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trapianto col cuore "bruciato", parla la mamma del bimbo: "L'abbiamo saputo dai giornali"
Il piccolo è in condizioni gravissime. La donna: "Ora serve soltanto un miracolo"
Perché il ghiaccio può bruciare un organo
Due chirurghi dell'ospedale Monaldi sospesi dall'attività di trapiantologia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views