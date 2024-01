Video di

Perché Matteo Salvini ha fatto visita al pastificio Rummo e cosa è successo dopo i video sui social La visita del ministro Salvini al pastificio Rummo di Benevento ha scatenato una bufera sui social, dove c’è chi auspica il “boicottaggio”. Il patron però si è detto tranquillo. A sua difesa anche Fiorello, Mastella e tantissimi comuni cittadini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non si placa la bufera social dopo la visita del ministro Salvini al pastificio Rummo di Benevento, che ha portato ad una "campagna di boicottaggio" in Rete. Salvini, vice premier e leader della Lega, aveva visitato lo stabilimento girando anche un video all'interno, attaccando "Bruxelles che vuole distruggere la dieta mediterranea"; ma dopo la pubblicazione del filmato in tanti si sono scagliati contro il pastificio, "colpevole" di averlo ospitato. Il patron Cosimo Rummo, però, si è detto sicuro: "Le persone sane capiscono e continuano a comprare la nostra pasta". Tra le reazioni a favore del pastificio non solo personalità politiche ed istituzionali (Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha ricordato di aver criticato molte volte Salvini, "ma stavolta mi pare eccessivo, sinceramente"), ma anche molte persone comuni, che hanno ricordato che l'azienda è fatta, in primis, da semplici lavoratori su cui si scaricherebbero gli effetti di un boicottaggio.

Perché Matteo Salvini ha fatto visita al pastificio Rummo

Tutto è iniziato quando sui canali social Matteo Salvini ha postato un video nel quale, camice bianco e cuffia sui capelli, si trovava all'interno del pastificio Rummo, dicendo:

Il profumo non vi arriva, però, alla faccia di quelli che vogliono la farina di insetti, vermi, grilli, le cavallette, a quelli che a Bruxelles combattono la dieta mediterranea. Viva la nostra pasta! Qua, pastificio Rummo, fanno 800mila confezioni di pasta al giorno, ed è una cosa straordinaria. Evviva l'Italia! Evviva la nostra qualità!

Il video è stato girato il 19 gennaio, quando il ministro si trovava in visita istituzionale a Benevento ed aveva chiesto al noto pastificio la possibilità di una visita. Una visita "di cortesia", come ribadito dal patron Cosimo Rummo, che ha ricordato del resto anche visite di tanti altri politici negli anni passati. Una volta all'interno, Salvini ha poi girato il video che ha condiviso sui suoi canali social, scatenando un putiferio.

La polemica contro Rummo e il tentativo di boicottaggio sui social

C'è chi ha attaccato il ministro dicendo che stesse facendo indirettamente pubblicità al marchio e chi invece ha alzato ancora di più l'asticella, "invitando" al boicottaggio del prodotto stesso. Sono nati meme ed hashtag, alcuni dei quali particolarmente duri contro l'azienda. In tanti, soprattutto sulla piattaforma X (ex Twitter), si sono scatenati e si sono lasciati andare a commenti anche pesanti contro lo stabilimento Rummo, tanto che fin dalle prime ore in molti, in maniera bipartisan, si erano schierati a favore del marchio, ricordando (come ad esempio Fiorello) che si trattasse di un'azienda e dunque di posti di lavoro.

La risposta dell'azienda agli insulti sui social

Cosimo Rummo, patron del pastificio, si è però detto non preoccupato del boicottaggio. "Le persone sane capiscono benissimo e continuano a comprare la nostra pasta", ha spiegato il patron, ricordando che in passato nello stabilimento erano passati diversi altri politici, come Paolo Gentiloni, all'epoca premier in carica, e l'allora ministro Andrea Orlando, entrambi del Partito Democratico. "Io non chiedo la tessera di partito a nessuno quando entra a casa mia", ha ribadito Rummo, ribadendo che Salvini, trovandosi a Benevento, avesse chiesto di visitare lo stabilimento: "Dovevo chiudergli la porta in faccia?", ha chiosato ancora Rummo.