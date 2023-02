Per comprare un iPhone usato spende 35mila euro: l’assurda truffa con 90 bonifici in Irpinia Una coppia di truffatori ha finto di voler vendere un iPhone 14 ad un ignaro giovane di Avellino per 400 euro, convincendolo poi che il bonifico non fosse arrivato. E così il giovane ne ha fatti altri 90, spendendo 35mila euro prima di rendersi conto di essere stato truffato.

Voleva acquistare un iPhone 14 a 400 euro: ma si è ritrovato a spenderne 35mila, senza comunque ricevere il telefonino sperato. Questo perché i truffatori erano riusciti a convincerlo che il problema fosse che i bonifici non arrivavano correttamente, spingendolo a farne di continuo. Una storia talmente incredibile che quasi sembra uscita da un film di inizio Anni Novanta. E invece i carabinieri di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, hanno dovuto realmente indagare per diverso tempo per dare un nome e un volto ai truffatori di un giovane del posto, truffato davvero per 35mila euro, dopo aver pagato con 90 bonifici da 400 euro una coppia di truffatori siciliana.

L'annuncio in Rete: "iPhone a 400 euro"

Tutto è iniziato quando il giovane ha trovato un annuncio online di una coppia che vendeva il proprio iPhone a 400 euro. Attratto dal basso prezzo, si è subito lanciato all'acquisto, ma senza ricevere il prodotto. A quel punto, però, la truffa non solo non è emersa, ma anzi è continuata. La coppia, infatti, ha fatto credere al giovane che "semplicemente" non fosse arrivato il bonifico di 400 euro. E il giovane, credendoci, lo ha rifatto. A quel punto è iniziato un circolo vizioso che ha fatto sì che il ragazzo pagasse ben 90 volte lo stesso bonifico, per un totale di circa 35mila euro, convinto che il problema fosse appunto il mancato bonifico effettuato. Ed invece, dopo aver speso 35mila euro, il telefono continuava a non arrivare.

La denuncia e le indagini

Solo a quel punto ha preteso spiegazioni dalla coppia che però, vistasi scoperta, si è resa irreperibile: sparita da ogni utenza e naturalmente senza inviare né il telefonino né tantomeno restituire la cifra sottratta. Solo a questo punto il giovane si è rivolto ai carabinieri, che hanno fatto partire le indagini dopo la denuncia: i militari dell'Arma sono così riusciti a risalire ai truffatori, un uomo e una donna della provincia di Siracusa già noti alle forze dell'ordine, che sono stati denunciati per truffa in concorso. Si indaga inoltre per recuperare la cifra che i due, che sono stati deferiti in stato di libertà, avrebbero sottratto al giovane avellinese con la truffa appositamente escogitata del finto annuncio di vendita del telefonino in Rete.