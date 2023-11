Per 17 anni non paga le bollette: aveva un allaccio abusivo alle reti di luce, acqua e gas La scoperta della Guardia di Finanza in un’abitazione a Benevento: i militari delle Fiamma Gialle hanno denunciato un uomo per furto aggravato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Aveva staccato tutte le utenze nel lontano 2006, ormai 17 anni fa, ma ciononostante continuava ad usufruire di tutti i servizi. Come? Con degli allacci abusivi alla rete elettrica, idrica e del gas. Questa la scoperta effettuata dagli uomini della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza in un'abitazione a Benevento: il proprietario, un uomo già noto alle forze dell'ordine, è stato pertanto denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica, acqua e gas.

I militari delle Fiamme Gialle, unitamente a tecnici di Gesesa S.p.a., Italgas ed E-Distribuzione, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, rivelando gli allacci abusivi e fraudolenti a luce, acqua e gas, che minavano anche la sicurezza complessiva delle stesse reti e degli utenti che ne beneficiavano: gli allacci sono stati così prontamente smantellati.

In casa dell'uomo sequestrate anche armi

Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, i finanzieri hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico di 15 centimetri e una pistola senza tappo rosso, occultata accuratamente sotto una sedia. Le armi sono state sequestrate dai militari delle Fiamme Gialle e messe a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.