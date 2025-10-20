napoli
video suggerito
video suggerito
Elezioni Regionali 2025

Pd Salerno e i candidati alle Regionali Campania: discussione via web e se non rispondi alla mail sei d’accordo

Pd Salerno, la direzione provinciale voterà la lista per le Regionali via mail entro 24 ore. Scatta il silenzio-assenso.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Ciro Pellegrino
14 CONDIVISIONI
La mail inviata ai componenti del provinciale Pd Salerno
La mail inviata ai componenti del provinciale Pd Salerno
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Elezioni Regionali 2025

La lista provinciale del Partito Democratico a Salerno per le prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre passerà sotto il naso dei componenti della direzione provinciale che potranno leggerla ma potranno al massimo discuterne «via telematica». Già, perché entro  24 ore dovranno esprimere il voto favorevole o contrario ai candidati, via mail. E, ovemai non avessero fatto in tempo o la mail non fosse giunta a destinazione per un qualsivoglia motivo, scatterà il «silenzio assenso» . È nero su bianco, nella mail che è arrivata ai componenti della direzione provinciale del Pd di Salerno, un'area dove l'influenza del governatore uscente Vincenzo De Luca e di suo figlio Piero, segretario regionale del Pd, si fa sentire.

«​La Direzione Provinciale è convocata in modalità telematica per la approvazione della lista Provinciale del Partito Democratico – si legge nella missiva -. I componenti della Direzione, alle ore 10 del giorno lunedì 20 ottobre 2025, riceveranno, a mezzo email la lista provinciale del Partito per le prossime Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Entro le ore 10 del giorno martedì 21 ottobre 2025, potranno esprimere il proprio voto. Si precisa – conclude la mail, firmata dalla Presidente dell'Assemblea Provinciale Federica Fortino – che la mancata espressione del voto da parte del componente della Direzione verrà considerata voto favorevole». Ovviamente lo scarsissimo preavviso e la mancanza di una discussione de visu sta generando malumori all'interno dei Dem salernitani. In lista ci sono nomi noti nell'area: l'uscente Pd Franco Picarone, Nello Fiore, storico esponente di Campania Libera, l'ebolitano Federico Conte, referente dell'area Schlein, Anna Petrone, altro nome forte della lista e la stessa Federica Fortino.

Attualità
Campania
Politica
14 CONDIVISIONI
Immagine
Riapre Largo Maradona ai Quartieri, raggiunto l'accordo fra Comune e commercianti
Storia di Largo Maradona, l'attrazione turistica diventata più famosa dei musei
Il murale chiuso per protesta dai commercianti dopo il blitz dei vigili
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views