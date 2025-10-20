Pd Salerno e i candidati alle Regionali Campania: discussione via web e se non rispondi alla mail sei d’accordo

La mail inviata ai componenti del provinciale Pd Salerno

La lista provinciale del Partito Democratico a Salerno per le prossime Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre passerà sotto il naso dei componenti della direzione provinciale che potranno leggerla ma potranno al massimo discuterne «via telematica». Già, perché entro 24 ore dovranno esprimere il voto favorevole o contrario ai candidati, via mail. E, ovemai non avessero fatto in tempo o la mail non fosse giunta a destinazione per un qualsivoglia motivo, scatterà il «silenzio assenso» . È nero su bianco, nella mail che è arrivata ai componenti della direzione provinciale del Pd di Salerno, un'area dove l'influenza del governatore uscente Vincenzo De Luca e di suo figlio Piero, segretario regionale del Pd, si fa sentire.

«​La Direzione Provinciale è convocata in modalità telematica per la approvazione della lista Provinciale del Partito Democratico – si legge nella missiva -. I componenti della Direzione, alle ore 10 del giorno lunedì 20 ottobre 2025, riceveranno, a mezzo email la lista provinciale del Partito per le prossime Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Entro le ore 10 del giorno martedì 21 ottobre 2025, potranno esprimere il proprio voto. Si precisa – conclude la mail, firmata dalla Presidente dell'Assemblea Provinciale Federica Fortino – che la mancata espressione del voto da parte del componente della Direzione verrà considerata voto favorevole». Ovviamente lo scarsissimo preavviso e la mancanza di una discussione de visu sta generando malumori all'interno dei Dem salernitani. In lista ci sono nomi noti nell'area: l'uscente Pd Franco Picarone, Nello Fiore, storico esponente di Campania Libera, l'ebolitano Federico Conte, referente dell'area Schlein, Anna Petrone, altro nome forte della lista e la stessa Federica Fortino.