Paura per Lina Esposito: è scomparsa da Qualiano da due giorni La donna si è allontanata dalla casa in cui vive con il padre all’alba di martedì 9 maggio e da allora non si hanno sue notizie.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura e apprensione a Qualiano, nella provincia di Napoli, per la scomparsa di Lina Esposito: la donna si è allontanata dalla casa in cui vive insieme al padre all'alba di martedì 9 maggio e da allora non si hanno più sue notizie. Da quanto si apprende dai numerosi appelli diffusi in queste ore sui social network, la donna si troverebbe in stato confusionale e potrebbe quindi avere difficoltà a ritrovare la strada di casa.

"Ragazzi è urgente si chiama Lina Esposito è andata via di casa di suo padre martedì mattina all alba dalla zona di Qualiano sta in uno stato confusionale" si legge in uno dei post pubblicati su Facebook da un uomo, che chiede anche la massima condivisione della foto di Lina, affinché quante più persone possibili conoscano il suo volto. E, in effetti, il post ha avuto decine e decine di condivisioni: al momento, però, della donna non si hanno ancora notizie. Non si conoscono, attualmente, nemmeno le motivazioni che hanno spinto Lina Esposito, martedì mattina, ad uscire così presto e ad allontanarsi dalla casa del padre.