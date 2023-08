“Pass Covid della Campania fu inutile”: la Corte dei Conti chiede spiegazioni a De Luca I magistrati ipotizzano un danno erariale da oltre 3,7 milioni di euro per la card vaccinale campana, ritenuta inutile per l’introduzione del green pass.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Corte dei Conti della Campania ha contestato un danno erariale di 928mila euro al presidente della Regione Vincenzo De Luca per la vicenda delle smart card Covid campane. Gli uomini del Nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Napoli hanno notificato questa mattina a Vincenzo De Luca un invito a fornire deduzioni ai magistrati: nel mirino, l'acquisto di centinaia di migliaia di smart card che poi non vennero usate perché il governo nazionale introdusse il green pass, rendendo di fatto totalmente inutili le tessere acquistate da Palazzo Santa Lucia.

Secondo i sostituti procuratori generali Davide Vitale e Mauro Senatore, il danno erariale complessivo sarebbe da 3,7 milioni di euro, ma al presidente De Luca viene contestato solo il 25%, ovvero 928mila euro. Oltre a lui, il danno erariale viene contestato anche ad altri cinque componenti dell'Unità di Crisi della Regione Campania: si tratta di Italo Giulivo (coordinatore), Antonio Postiglione (vice) e gli altri componenti Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello. Tutti invitati a dedurre davanti alla procura regionale per la Campania della Corte dei conti. La distribuzione delle card iniziò a maggio 2021 (pochi mesi prima era invece stata annunciata) e subito sospesa: dunque, la distribuzione sarebbe iniziata solo dopo l'introduzione del green pass a livello nazionale. Già in quel mese di maggio 2021, il Garante della Privacy aveva ammonito la Campania sulle card proprie, spiegando che la regione avrebbe dovuto attendere provvedimenti nazionali ed europei, e non fare da sola. Per i sei, compreso De Luca, c'è ora la possibilità, oltre ad essere ascoltati dai sostituti procurati, anche di presentare memorie difensive a loro difesa.