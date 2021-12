Parcheggi occupati con sedie, cassonetti e paletti: blitz ai Quartieri Spagnoli Carabinieri e Polizia Municipale hanno setacciato i Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, contro l’occupazione abusiva dei posti auto per strada.

A cura di Valerio Papadia

Blitz di carabinieri e Polizia Municipale ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, contro l'occupazione abusiva di parcheggi e posti auto in strada. Militari dell'Arma e vigili urbani hanno controllato le principali vie che si snodano nella parte alta a ridosso del centro della città: Lungo Vico Sergente Maggiore, Via Speranzella, Vico Conte di Mola, Via Nardones e via Gradoni di Chiaia. Numerosi gli espedienti scoperti dalle forze dell'ordine per occupare posti auto in strada e garantirsi così un parcheggio sicuro: paletti, catene, cassonetti dell'immondizia e perfino sedie. Carabinieri e agenti della Polizia Municipale, con l'ausilio anche dei tecnici comunali, hanno provveduto ad eliminare gli ingombri installati in strada abusivamente.

Sequestrati anche scooter e auto in divieto di sosta

Nel corso delle operazioni, i militari dell'Arma e i vigili urbani hanno anche scoperto e sequestrato 17 scooter e 8 automobili sprovvisti dell'assicurazione per circolare; i veicoli erano anche parcheggiati in strada senza alcun criterio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni: le forze dell'ordine controlleranno anche altre zone della citta, in cui purtroppo il fenomeno di occupare abusivamente posti auto in strada è molto diffuso.

Nell'aprile scorso, proprio a causa di un parcheggio occupato abusivamente, a Torre Annunziata, nella provincia partenopea è stato ucciso Maurizio Cerrato, 51 anni. Dopo che la figlia aveva litigato per un posto auto occupato proprio da una sedia, alcuni malviventi hanno accoltellato a morte il 51enne, intervenuto per difendere la ragazza.