Panificio ruba l’energia elettrica con l’allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato il proprietario

Serrati controlli sul territorio a Mondragone, nella provincia di Casera, hanno portato, nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, i carabinieri del locale Reparto Territoriale a scoprire un panificio che rubava l'energia elettrica. Nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno ispezionato l'attività commerciale, che sorge in via Domitiana, unitamente al personale specializzato della E-Distribuzione Spa; gli accertamenti hanno permesso di accertare la presenza di un allaccio abusivo dell'impianto del panificio alla rete elettrica pubblica, grazie al quale veniva bypassata la regolare misurazione dei consumi e, quindi, il relativo pagamento della bolletta.

Accertata la violazione, i carabinieri hanno pertanto provveduto a segnalare la situazione alla competente Autorità Giudiziaria e, contestualmente, l'amministratore unico dell'attività commerciale, suo legale rappresentante, un uomo di 26 anni residente nell'Area Nord di Napoli, è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica.

Come specificato dall'accusa rivolta al 26enne, quello di energia elettrica è un furto aggravato ed è sanzionato dagli articoli 624 e 625 del codice penale: è punibile con la reclusione da 2 a 7 anni e con il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 927 e i 1.500 euro.