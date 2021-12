Panettoni e dolci scaduti, 220 cesti di Natale sequestrati nel Casertano Operazione dei carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta a salvaguardia della salute dei cittadini durante queste festività natalizie.

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione dei carabinieri del Gruppo Forestale di Caserta è scattata, in tutta la provincia, per assicurare ai cittadini delle festività natalizie sicure, soprattutto dal punto di vista alimentare: il bilancio dei controlli, svolti dai militari dell'Arma in collaborazione con gli uomini dell’Ispettorato centrale Qualità e Repressione Frodi Icqrf-Italia Meridionale, è di 220 cesti natalizi sequestrati a causa di dolci e panettoni scaduti ritrovati al loro interno, oppure di prodotti privi di tracciabilità, o ancora di prodotti recanti la falsa denominazione Igp "Limone d'Amalfi". I controlli dei carabinieri hanno riguardato numerosi esercizi commerciali ubicati ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni e Marcianise: sono state riscontrate, come detto, violazioni dal punto di vista agroalimentare, che hanno portato i militari dell'Arma ad elevare sanzioni che, nel complesso, hanno superato i 30mila euro. I controlli a tutela della salute dei consumatori continueranno anche nei prossimi giorni, nel corso di tutte le festività natalizie.

Soltanto un paio di giorni fa, invece, in vista del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale, nella provincia di Benevento sono stati sequestrati 600 chili di prodotti alimentari trovati in pessime condizioni igienico-sanitarie oppure carenti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità. Anche in questo caso i sequestri sono stati operati durante una serie di controlli disposti dai carabinieri del Gruppo Forestale di Benevento, insieme ai militari del Nipaaf, a tutela della salute dei consumatori in tutta la provincia sannita.