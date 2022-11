Paletti abusivi e veicoli abbandonati in strada: raffica di rimozioni a Napoli Rimosse 17 auto e 13 moto abbandonate in strada, ma anche paletti abusivi: i controlli nel Rione Luzzatti di Napoli, nel quartiere di Poggioreale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Raffica di auto e veicoli rimossi quest'oggi dalla Polizia Locale di Napoli nel Rione Luzzatti del quartiere Poggioreale. Scoperti anche paletti di metallo abusivi, anch'essi rimossi dai vigili, così come auto e motociclette abbandonate in strada ed altre lasciate in divieto di sosta, perfino sui marciapiedi bloccando il passaggio dei pedoni. Questo il bilancio dell'operazione di questo pomeriggio dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale di Napoli. Operazioni che nell'ultimo periodo si sono intensificando, ripristinando la legalità in varie zone di Napoli.

Paletti abusivi in strada rimossi dai vigili

In particolare, su via Gaetano Bruno sono stati smontati alcuni paletti in metallo che erano stati installati da ignoti sulla pubblica strada: gli agenti del Comune di Napoli sono arrivati e li hanno rimossi, restituendo la strada al pubblico. Nella stessa occasione, è stata anche multata un'automobile parcheggiata in sosta vietata.

Rimosse anche 13 moto e 17 auto in stato di abbandono

Poco distante, su via Giuseppe Buonocore, gli agenti hanno notato un motoveicolo che si trovava parcheggiato sul marciapiede, tanto che i pedoni non potevano passare: da un controllo, è emerso che era anche sprovvisto di assicurazione, e i vigili hanno provveduto così alla sua rimozione, ripristinando così la libera circolazione dei pedoni. Complessivamente, le operazioni hanno riguardato anche via Michele Parise, via Vesuvio e piazza Salvatore Lobianco: in totale, sono stati rimossi altri 13 motoveicoli e 17 autovetture, tutte trovate in stato di abbandono in strada.