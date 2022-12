Paga la sosta sulle strisce blu, ma arriva l’abusivo: “Paga anche me o ti buco le gomme” Un automobilista è stato minacciato in via Orsini a Napoli da un parcheggiatore abusivo dopo aver pagato le strisce blu: “Paga anche me o ti buco le gomme”

Aveva parcheggiato la propria automobile sulle strisce blu, ma questo non ha fermato un abusivo che voleva a sua volta un'offerta "a piacere" per la sosta dell'automobile. E l'uomo non si è fatto scrupoli a minacciare l'automobilista di bucargli le gomme se non avesse provveduto a pagare anche lui. Alla fine, solo l'intervento della polizia ha scongiurato il peggio: l'abusivo è stato denunciato per tentata estorsione e perché beccato a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.

Il parcheggio e l'arrivo dell'abusivo

Tutto è avvenuto su via Generale Giordano Orsini, nel quartiere Chiaia di Napoli: una delle zone del cosiddetto "salotto buono" del quartiere partenopeo, a ridosso del Lungomare: qui, un uomo aveva appena parcheggiato la propria vettura sulle strisce blu (particolarmente care: 2 euro la prima ora e 2,50 euro all'ora a partire dalla seconda e in quelle successive) esponendo anche il ticket sul cruscotto, quando è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto dei soldi.

"Pagami o ti buco le gomme"

L'uomo, un napoletano di 28 anni, gli ha esplicitamente richiesto la classica "offerta a piacere", che nelle zone di Chiaia spesso si aggira sui 5 euro, per lasciare la propria auto in sosta in maniera "tranquilla". Al rifiuto dell'uomo, forte anche di aver già pagato le strisce blu comunali, l'abusivo non si è scoraggiato, facendogli capire che se non lo avesse pagato gli avrebbe forato le gomme dell'automobile. A quel punto, sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, che hanno fermato l'uomo e lo hanno identificato prima di denunciarlo per tentata estorsione e per l'attività di parcheggiatore abusivo.