Insulti omofobi da un branco di ragazzini allo scrittore Pierpaolo Mandetta, 33 anni, originario di Capaccio Paestum, cittadina a cavallo tra il Vallo di Diano e il Cilento, nella provincia di Salerno. A raccontare quanto gli è accaduto è lo stesso artista che, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato una sua foto in lacrime e si è lasciato andare a un duro sfogo:

Non li chiamerò bambini o ragazzini, come a sminuire la cosa o ad attenuarla, perché a quindici o sedici anni non sei un uomo, ma un minimo di educazione civile devi averla.Stasera, intorno alle 17:30, stavo lavorando nel Podere con un amico, ed è passato di fronte al casale un branco di sei ragazzi sui motorini. Passano sempre, ogni pomeriggio, con due cani sciolti, uno nero e uno marrone, ma in genere sono un paio di loro che arrivano fin lì. Stavolta c’era tutta la comitiva.Pensando che io fossi in casa e quindi di non essere visti, uno di loro ha urlato “ricchion*”. Poi si sono accorti che invece ero nel parco e che li avevo riconosciuti, così hanno accelerato e sono usciti dalla campagna

Mandetta ha poi proseguito il suo racconto, scrivendo di non aver reagito in prima battuta, ma di aver raggiunto la sua automobile e di essere stato scosso dal pianto:

Ho fatto finta di niente, ho chiuso gli attrezzi nel capanno, sono salito in macchina per tornare a casa e quando ho messo in moto sono scoppiato a piangere.Come se non fosse passato un giorno da quei tempi in cui quei ragazzi di quindici e sedici anni mi chiamavano ricchion* a scuola e mi rovinavano per sempre la vita. Come se avessi ancora paura, e adesso so che è così. Ho ancora paura del mondo

Lo scrittore conclude così il suo racconto: