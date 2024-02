Ovolier: a Napoli per Pasqua arriva l’uovo di cioccolato dedicato a Geolier Un uovo di Pasqua con le “fattezze” di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, uno dei rapper più amati in Italia: l’idea è del pasticciere napoletano Luciano Pipolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Non ha certo bisogno di presentazioni Emanuele Palumbo, in arte Geolier: a 23 anni è già uno dei rapper più talentuosi, ascoltati e apprezzati d'Italia. È innegabile che la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo – con il brano "I p' me, tu p' te", già una hit – però, gli abbia dato ancor più popolarità: sono tutti pazzi per lui. E allora ecco che a Napoli, la sua città, arrivano omaggi su omaggi: ne è un esempio Ovolier, un uovo di Pasqua di cioccolato che ha le "fattezze" del rapper di Secondigliano.

L'idea è del pasticciere napoletano Luciano Pipolo, della Cioccolateria Piluc, che ha realizzato Ovolier disponibile in edizione limitata nelle sedi di Pianura, Cavalleggeri e Vomero. L'uovo pasquale di cioccolato richiama in tutto e per tutto il volto di Geolier: la "testa", ovvero la parte superiore dell'uovo, è sormontata da un cappellino, anch'esso di cioccolato (più scuro), così come lo sono i baffi caratteristici del rapper, mentre la bocca presenta la classica colorazione rossa. Sugli occhi, sporgenti, anch'essi fatti di cioccolato, sono poi poggiati un paio di occhiali, che invece sono veri. Alla base della creazione, la scritta Ovolier e una nota musicale, composte entrambe con lo zucchero.