Ordine Avvocati Napoli, scoperti debiti per oltre un milione: già partiti due esposti Scoperti 1,1 milioni di euro di debiti dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, tre consiglieri fanno partire due esposti a Procura e Corte dei Conti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre un milione di euro di debiti e due esposti già partiti verso la Procura e la Corte dei Conti. E il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Antonio Tafuri, che annuncia che l'ordine procederà "a tutelare le parti lese" appena sarà terminata "questa prima fase di verifiche". Un caso che tiene banco da mercoledì scorso, dopo che il tutto era emerso durante una riunione del consiglio dell'ordine degli avvocati partenopei.

Due esposti già presentati a Procura e Corte dei Conti

Scoperto l'ammanco, pari a circa 1,1 milioni di euro di debiti tra tasse, imposte e contributi previdenziali non versati dal 2008, il presidente Tafuri ha ricostruito la vicenda ai colleghi. E tre di loro hanno subito deciso di informare la magistratura: un esposto è arrivato in Procura, un altro alla Corte dei Conti, entrambi già depositati. Si cerca di capire cause e responsabilità di questo enorme ammanco, ma la sensazione è che sarà un lungo iter per ricostruire l'intera vicenda.

Tafuri: "Tuteleremo le nostre ragioni in tutte le sedi competenti"

"Stiamo completando le opportune verifiche amministrative", ha spiegato in una lettera inviata agli iscritti all'ordine il presidente Tafuri, e che Fanpage.it ha potuto consultare. Tafuri ha anche spiegato che "nonostante le complessità della situazione, sono state tempestivamente adottate le opportune misure, ovvero le regolarizzazione presso Agenzia delle Entrate e Inps, al fine di ripristinare l'ordinaria amministrazione dell'Ente". Ma Tafuri assicura che non ci saranno sconti: "Non appena esaurita questa prima fase di verifiche il Consiglio, parte lesa in questa vicenda al pari di tutti gli iscritti, procederà a tutelare le proprie ragioni in ogni sede competente".