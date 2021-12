Natale Napoli, vietati aperitivi e 31 piazze in centro chiuse in caso di assembramenti: l’ordinanza Il sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza anti-movida: stop alla vendita di bevande nei contenitori rigidi la Vigilia di Natale e il 31 dicembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sindaco Gaetano Manfredi firma l'ordinanza anti-movida di Natale e Capodanno: 31 piazze e strade nella zona del centro storico, come piazza Bellini, e dei baretti a Chiaia chiuse in caso di assembramenti, dal 23 dicembre al 1 gennaio. Stop alla vendita di bevande nei contenitori rigidi la Vigilia di Natale, il 24 dicembre, e l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre. L'ordinanza sindacale è stata firmata oggi, 17 dicembre 2021, e ha come titolo: "Misure contingibili e urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine del quartiere Chiaia e del centro storico nel periodo delle festività natalizie". Le disposizioni del sindaco Manfredi vanno ad aggiungersi, quindi, ai divieti previsti dall'ordinanza regionale 27, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, il 15 dicembre scorso.

L'ordinanza

L'ordinanza sarà in vigore "a decorrere dal 23 dicembre e fino al 1 gennaio", riguarderà 31 piazze e vie del centro storico e di Chiaia, e prevede "laddove l'Autorità di Pubblica Sicurezza ravvisi in dette strade il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid19, l'interdizione delle stesse per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private".

Inoltre, "nei giorni 24 e 31 dicembre ai bar e agli altri esercizi di ristorazione nelle suddette aree il divieto di vendita anche al banco e ai tavoli all'aperto di bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, plastica rigida, lattine, tetrapak, e qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta".

L'elenco delle piazze e vie

L'ordinanza riguarda le seguenti 31 aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento nel periodo delle festività natalizie: