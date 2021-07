Nuova ordinanza anti-Covid in Campania in previsione dei giorni di Pasqua e Pasquetta 2021 firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. L’ordinanza – la numero 12 del 30 marzo 2021 – che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività. Parliamo di temi già normati o già ampiamente preannunciati: la sorveglianza chiesta ai Comuni per evitare processioni, tipiche dei piccoli centri di provincia ma ad altissimo rischio contagio, la richiesta alle Diocesi di massima attenzione per le funzioni religiose e ovviamente i divieti negli spostamenti interregionali.

C'è una novità: la Vigilia di Pasqua e fino a Pasquetta è consentito, in Campania, lo spostamento, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, dalle 5 del mattino alle 22 (a quell'ora inizia il coprifuoco) «nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi».

Le motivazioni addotte dalla Regione per emanare questa nuova ordinanza parlano di un nuovo aggravamento della situazione epidemiologica Covid-19 in Campania:

Acquisiti dall’Unità di crisi regionale i dati di proiezione settimanale, elaborati dal Ministero della salute-ISS, che prevedono per la Campania un Rt pari ad 1,31, con intervallo di confidenza (CI) tra 1,27 e 1,34, attestando un nuovo aumento della contagiosità sul territorio regionale.

Ecco i contenuti dell'ordinanza di Pasqua: