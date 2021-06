Chi ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer entro il 12 giugno, potrà recarsi in questo fine settimana alla Stazione Marittima di Napoli e ricevere la seconda dose. Si tratta di un open day "riservato" dunque ai soli richiami quello che si terrà sabato 3 e domenica 4 luglio nel capoluogo partenopeo. Per aderire, bisognerà prenotarsi sulla piattaforma ed attendere l'SMS di conferma. Saranno 3mila gli slot disponibili, ha fatto sapere l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, che ha organizzato questa iniziativa.

Per aderire bisognerà prenotarsi sul portale http://opendayvaccini.soresa.it a partire dalle 10 di domani, giovedì 1° luglio. Potranno iscriversi solo coloro che abbiano ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer entro il 12 giugno e non oltre. Bisognerà essere muniti di codice fiscale, numero di tessera sanitaria, un indirizzo di posta elettronica valido ed un numero di cellulare attivo, essenziali per ricevere le conferme. L'ASL Napoli 1 Centro ha spiegato che "il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione". Inoltre, ha aggiunto l'ASL, "per nessuna ragione saranno iniettate seconde dosi ai cittadini che, pur essendo stati convocati a seguito della adesione all’open day, dovessero risultare vaccinati in prima dose in una data successiva al 12 giugno 2021". Le fasce orarie di convocazione saranno dalle 8 alle 20, sia per sabato 3 che per domenica 4 luglio. Non sono, inoltre, previsti limiti d'età per l'adesione: gli unici requisiti, a parte la residenza a Napoli, sarà l'aver ricevuto la prima dose entro il 12 giugno