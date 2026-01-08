Ondata di gelo in Campania, imbiancato anche il Vesuvio, prima neve in Alta Irpinia

Il Vesuvio alle 9 di questa mattina, giovedì 8 gennaio. Foto V. Di Palo / Fanpage.it

L'ondata di gelo articolo che si è abbattuta su tutta la Campania non ha risparmiato il Vesuvio: da questa notte, la vetta del vulcano è abbondantemente innevata e ben visibile da tutto il golfo di Napoli. Come anticipato da Fanpage.it nei giorni scorsi, era proprio in questo periodo che il "rischio" neve sul Vesuvio era più alto: prima neve del 2026, dunque sul cono vesuviano. Del resto, all'interno della regione la situazione è ben diversa: ieri sera i primi fiocchi sono caduti perfino in centro ad Avellino, salvo poi sciogliersi dopo poco tempo per le abbondanti piogge che si sono abbattute sul capoluogo irpino.

In Alta Irpinia situazione radicalmente diversa, visto che nella notte si sono sfiorati i -8 gradi: il Monte Partenio, il Terminio, e dall'altra parte della provincia, verso il Salernitano, i Monti Picentini, sono diventati tutti "bianchi" nel giro di poche ore. Neve anche sul Lago Laceno, tornato ad innevarsi dopo che nei giorni scorsi era apparso particolarmente verdeggiante. Ma come da tradizione, tra gennaio e marzo, il bacino torna quello tipico invernale di Bagnoli Irpino. Attivati anche i mezzi spargisale in autostrada e in particolare lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa nel tratto campano che va da Lacedonia (il punto più interno) a Baiano (dove inizia la piana napoletana). Nelle prossime ore, dopo un primo leggero aumento della temperatura, ci sarà un nuovo calo verticale, in particolare tra domenica e lunedì. Rischio neve anche nelle zone più pianeggianti. Al momento resta difficile vedere la neve in città a Napoli: ma il prossimo quadro meteorologico renderà più chiaro anche questo possibile scenario.