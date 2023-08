Ondata di calore domani a Napoli: allerta arancione domenica 20 agosto Domani allerta per ondata di calore con criticità arancione a Napoli. Caldo intenso tutta la settimana ma per fine mese è atteso un cambiamento.

A cura di Redazione Meteo

Ultima decade di agosto 2023 all'insegna delle temperature roventi a Napoli e in Campania: domani allerta arancione per ondate di calore nel capoluogo campano, con temperature massime percepite (ovvero rapporto fra temperatura e umidità) che toccheranno in media i 38° C ma che in alcune zone ovviamente arriveranno a 40.

IlMeteo.it, conferma : il caldo sarà opprimente almeno fino ad almeno mercoledì. Molto al Nord ma anche all'ombra del Vesuvio non farà sconti, pure se un po' di vento aiuterà a lenire questa atmosfera torrida. Il disagio per l’afa salirà al massimo tra domenica e martedì.

Per fine agosto i modelli matematici iniziano a intravedere l'arrivo del maltempo nel lungo termine: una goccia fresca in quota infatti, potrebbe palesarsi dalla meta' della prossima settimana determinando un aumento dell'instabilita' pomeridiana. Nella seconda parte della settimana una saccatura depressionaria potrebbe abbassarsi di latitudine e investire il continente europeo centro-meridionale. Burrasca di fine stagione, dunque, che potrebbe interessare la nostra penisola per gli ultimi giorni del mese.