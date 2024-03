Onda anomala contro traghetto a Ischia, camion si rovescia e schiaccia auto dei carabinieri L’incidente al Porto di Casamicciola. Un’altra nave della Medmar incagliata al Porto di Pozzuoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Tg Procida

Mare mosso nel Golfo di Napoli. Un'onda anomala si schianta contro un traghetto. Un camion si rovescia e ne colpisce un altro, che a sua volta schiaccia una Fiat Punto dei carabinieri e colpisce anche un'altra auto. Per fortuna, nessuno si fa male. Non risultano feriti. L'episodio è accaduto oggi pomeriggio, mercoledì 6 marzo 2024. Le foto della carambola di vetture a bordo dell'imbarcazione sono state pubblicate da Tg Procida.

Camion si ribaltano nel traghetto Benito Buono

Tutto è accaduto attorno alle ore 16,00, quando l'onda particolarmente alta e potente, causata dal mare grosso, ha investito la nave traghetto "Benito Buono", proveniente da Pozzuoli e in arrivo al porto di Casamicciola, sull'isola di Ischia. Due camion che erano parcheggiati nella stiva e trasportavano materiale edile, a causa dell'ondeggiamento del traghetto, si sono inclinati. Le catene di fissaggio si sono spezzate.

I due camion si sono, così, ribaltati l'uno sull'altro. E così facendo si sono schiantati su altre due auto parcheggiate nella stiva. Una di queste di proprietà della caserma dei carabinieri di Ischia. Per fortuna, come detto, non si sono registrati feriti, né tra i passeggeri, né tra i membri dell'equipaggio. Solo danni a cose. Uno dei veicoli è stato quasi completamente distrutto. Il traghetto è stato poi portato al porto di Casamicciola, dove l'equipaggio ha provveduto a far sbarcare i passeggeri e gli autoveicoli non coinvolti nel sinistro. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine e l'autorità marittima.

A Pozzuoli incagliata nave Medmar

Sempre nel pomeriggio, al porto di Pozzuoli, la nave "Rosa d'Abundo" della Medmar si è arenata, a causa del maltempo, a causa del forte vento. L'imbarcazione è stata poi disincagliata ed è riuscita ad ormeggiare.