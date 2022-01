Oltre 35mila euro falsi in banconote da 50 e 20 euro pronti a essere spesi in tutta Napoli Oltre 35mila euro in banconote false da 50 e 20 euro, ma anche assegni contraffatti e libretti postali: tutto sequestrato ad un 52enne di San Giuseppe Vesuviano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il denaro e i libretti postali falsi sequestrati dalla polizia.

Un fiume di denaro, libretti postali, ma anche carte di circolazione e marche da bollo: tutto rigorosamente falso o, nel caso di alcune delle carte di circolazione, rubate. Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno sequestrato il tutto in casa di un uomo di San Giuseppe Vesuviano, nella provincia di Napoli. L'uomo, risultato già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, deve ora rispondere di diversi reati.

I poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, in traversa delle Fresie, dove hanno trovato 35.650 euro in banconote false e in tagli da 50 e 20 euro, ma anche 8 blocchetti di assegni circolari in bianco intestati a diversi istituti bancari e uffici postali, nonché tre marche da bollo, quattro carte di circolazione due delle quali rubate e altre due con il numero poligrafico abraso, ed un computer. L'uomo deve ora rispondere di ricettazione, spendita e introduzione nello Stato senza concerto di banconote falsificate, contraffazione di pubblici sigilli e falsità materiale in atti pubblici. Gli agenti stanno anche accertando se gli assegni provenienti da alcuni dei libretti contraffatti sequestrati potessero essere stati utilizzati in qualche truffa precedentemente. Ma massima attenzione anche alle banconote: non è escluso che magari da questa "partita" siano partite altre banconote false già immesse sul mercato, o se invece dovessero essere consegnate a terzi. Stessa sorte per le carte di circolazione: quelle rubate saranno invece restituite ai legittimi proprietari, dopo i dovuti rilievi del caso per capire anche qui se abbiano avuto utilizzi impropri.