Oltre 350 chili di sigarette di contrabbando nel garage di una 82enne nel Napoletano Oltre due tonnellate di bionde contraffatte sequestrate dalla Finanza in due operazioni: a Saviano, oltre 350 chili erano nel garage di una 82enne del posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre 350 chili di sigarette di contrabbando nel garage di una 82enne di Saviano, in provincia di Napoli. La scoperta è dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, che hanno sequestrato in due distinte operazioni oltre 2 tonnellate di "bionde" contraffatte e pronte ad essere vendute in tutta Napoli e provincia. Complessivamente, l'operazione ha portato ad un arresto e quattro denunce. Le sigarette sequestrate avevano un valore potenziale di almeno 300mila euro.

I sequestri tra Marano e Villaricca

A finire in manette è stato un pregiudicato di Marano di Napoli, che è stato fermato nel quartiere di Secondigliano alla guida di un'autovettura: nel bagagliaio aveva 8 cartoni con 400 stecche di sigarette di contrabbando. La Finanza ha così esteso i controlli anche in due appartamenti tra Marano stessa e Villaricca, ritrovando 723 chili di sigarette di contrabbando con due suoi "sodali" a custodirle, tra cui un 22enne incensurato, entrambi denunciati. Per il pregiudicato di Marano, invece, è scattato l'arresto.

La seconda operazione a Saviano

In un'altra operazione, invece, sono stati trovati 350 chili di "bionde" in un garage di una 82enne a Saviano, nella provincia di Napoli, mentre in un deposito agricolo riconducibile al figlio 53enne sono stati trovati altri 930 chili sempre di sigarette di contrabbando. Anche madre e figlio sono stati così denunciati dagli agenti della Guardia di Finanza. Due operazioni apparentemente slegate tra loro, ma che hanno portato al ritrovamento complessivo di oltre 2 tonnellate di sigarette di contrabbando, mostrando dunque come il fenomeno stia tornando prepotentemente attuale tra gli affari illeciti della criminalità di Napoli e provincia.