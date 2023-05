Oggi in Campania maltempo e scuole chiuse. Attesa per bollettino meteo di domani, 17 maggio Oggi previsto maltempo su gran parte della Campania, c’è l’allerta meteo arancione e in molti Comuni le scuole sono chiuse.

A cura di Redazione Napoli

Oggi martedì 16 maggio in Campania vige l'allerta meteo arancione, valido fino alle 21 di stasera. La Protezione Civile della Regione prevede, soprattutto nella fascia costiera e sulle isole, temporali anche forti, venti localmente forti prevalentemente meridionali, con raffiche, mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte. Il maltempo in Campania si inscrive in una generale perturbazione proveniente dal nord Africa che sta attraversando l'intero Paese.

Il bollettino della Protezione civile ha determinato il blocco dell'attività didattica in molti comuni, tranne a Napoli dove il sindaco Gaetano Manfredi, sentiti i tecnici comunali, non ha inteso chiudere le scuole, come invece molti altri suoi omologhi nella provincia partenopea e nelle altre. C'è attesa ora per capire se anche domani mercoledì 17 maggio questa fase di maltempo persisterà sul quadrante tirrenico; entro le ore 13 la Protezione civile Campania chiarirà con il bollettino quotidiano che criticità avranno le varie zone della nostra regione.

Questa l'allerta meteo in vigore fino alle ore 21 di martedì 16 maggio:

ARANCIONE sulle seguenti zone: 1, 3, 5, 6, 8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento

GIALLA sulle restanti zone della Campania dove comunque si verificheranno temporali anche intensi con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico (Ruscellamenti, allagamenti, possibili frane e caduta massi, etc…)