Trasporto pubblico a Napoli

Oggi a Napoli il corteo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: 100mila in piazza Plebiscito Napoli piazza principale per la XXVII Giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in strada questa mattina contro la camorra e tutte le mafie, in occasione della XXVII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso pubblico, in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e della Fondazione Polis.

Il lungo corteo sta attraversando le strade del centro storico, da Corso Umberto I, a via Toledo, per arrivare poi in piazza del Plebiscito dove è stato allestito il palco. Napoli è la piazza principale, ma l'evento si terrà simultaneamente in tanti luoghi d'Italia, in Europa, America Latina e Africa. Centro storico bloccato a causa della manifestazione. "Siamo 100mila a Napoli", dicono gli organizzatori.

Centro storico blindato, traffico in tilt

Il corteo è partito alle ore 9,00 da piazza Garibaldi per arrivare a piazza Plebiscito dove alle 10,30 saranno letti i nomi di tutte le 1055 vittime innocenti di mafia: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. Alle 11.30 è previsto l'intervento conclusivo di Luigi Ciotti. Presenti al corteo il presidente della Camera Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il leader del M5S Giuseppe Conte.

Per consentire il corteo, il centro storico di Napoli è stato blindato. La zona rossa va da piazza Dante, a Corso Umberto I. Le uniche via di collegamento tra la parte est e quella ovest della città sono rimaste quindi via Marina e Corso Vittorio Emanuele.

Bandiere per la pace e manifesti contro la guerra

In testa al corteo un grande lenzuolo di 20 metri per 10, con l'arcobaleno della pace che occupa tutta la sede stradale e precede i gonfaloni dei comuni presenti. Tante le bandiere arcobaleno mostrate dai manifestanti. Circa 300 i pullman giunti da tutta Italia nel capoluogo partenopeo. Presenti esponenti del sindacato e delle istituzioni, studenti, e soprattutto i parenti delle vittime giunti a Napoli da tutta Italia.

Al Vomero chiosco ricoperto dai volti delle vittime di mafia

In piazza Vanvitelli al Vomero ricoperto dai volti delle vittime di mafia il chioschetto dei fiori gestito da Davide, il nipote di Maurizio Estate, ucciso il 17 maggio del 1993 per essersi opposto ad uno scippo. Alcuni malviventi arrivarono all’autolavaggio di famiglia, in vico Vetriera a Chiaia, e tentarono di rubare l’orologio di un cliente. Il 23enne li mise in fuga, ma purtroppo guardò in faccia uno dei rapinatori. Poco dopo, sicari armati tornarono nell’autolavaggio e spararono al petto Maurizio, che cadde a terra, morto.