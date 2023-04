Occupata la casa di Stefania Russolillo, in carcere per l’omicidio della mamma del TikToker Donato Due persone avrebbero occupato la casa della donna, a Pianura, periferia Ovest di Napoli. Indagini e accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

Occupata abusivamente la casa di Stefania Russolillo, la donna di 48 anni che si trova attualmente in carcere poiché ritenuta responsabile dell'omicidio di Rosa Gigante, 72 anni, mamma di Donato De Caprio, il salumiere partenopeo diventato famoso grazie ai suoi video su TikTok e allo slogan "con mollica o senza". Questa notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e della stazione di Fuorigrotta sono intervenuti al civico 21 di via Sant'Aniello, a Pianura, periferia Ovest della città: si tratta dello stesso stabile in cui è avvenuto l'omicidio della madre di Donato, in quanto Rosa Gigante e Stefania Russolillo erano vicine di casa.

Secondo quanto appurato dai militari dell'Arma, la casa della Russolillo sarebbe stata occupata abusivamente, durante la notte, da una donna e dal figlioletto di circa due anni. I carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini e gli accertamenti del caso, che sono ancora in corso, per fare piena luce sulla vicenda.