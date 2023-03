Trasporto pubblico a Napoli

Occupano i binari dell’Alta Velocità, treni rallentati tra Napoli e Salerno: arriva la Polizia Ritardi fino a 30 minuti per due treni dell’alta velocità e due treni Intercity. Sul posto le forze dell’ordine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alcune persone questa mattina hanno occupato i binari dell'Alta Velocità sulla linea ferroviaria tra Napoli e Salerno, bloccando il traffico dei treni. A causa di questo episodio si sono registrati ritardi fino a mezz'ora sulle corse di due treni dell'Alta Velocità e di due treni Intercity. L'occupazione dei binari è avvenuta attorno ale ore 10,20. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato che in poco tempo è riuscita a liberare i binari e a ripristinare il regolare svolgimento del traffico, attorno alle ore 11,05.

FS: "Ritardi fino a 30 minuti"

A segnalare l'episodio è stata la stessa FS, che ha comunicato come "dalle ore 10.20 sulla linea Alta Velocità/convenzionale Napoli – Salerno, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Salerno a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. È in corso un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario". La società ha anche provveduto a riprogrammare l'offerta ferroviaria.

Sul posto le forze dell'ordine

"Dalle ore 11.05 sulla linea Alta Velocità/convenzionale Napoli – Salerno – ha poi spiegato – la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Salerno per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è tornata regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine". Nel complesso, si sono registrati "rallentamenti fino a 30 minuti 2 treni AV e 2 Intercity".

Non è la prima volta che accadono episodi del genere. In passato si sono avute occupazioni di binari da parte di persone nel corso di manifestazioni di protesta, ma anche di ragazzi che volevano scattarsi dei selfie in prossimità dei binari.