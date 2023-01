Nuovo sequestro al Largo Maradona: smantellate bancarelle di magliette false del Napoli Sequestro della Polizia al “Santuario” di Maradona: sotto chiave centinaia di articoli contraffatti coi loghi del Calcio Napoli, un denunciato.

A cura di Nico Falco

"Piazza Maradona", immagine di archivio

Nuovo sequestro delle forze dell'ordine al "santuario" di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli: sotto chiave sono finiti magliette, cappelli e gadget vari, tutti contraffatti, coi loghi del Calcio Napoli e con l'effige del campione argentino. L'intervento si inquadra nel servizio straordinario di controllo del territorio svolto dagli agenti del commissariato Montecalvario col supporto della Polizia Municipale di Napoli.

Sequestrate magliette false del Napoli al Murale di Maradona

Nel corso del servizio sono state identificate 20 persone e controllati 5 esercizi commerciali, uno dei quali è stato sanzionato amministrativamente perché sprovvisto di licenza di somministrazione; è stato inoltre sequestrato un manufatto abusivo adibito a garage. Davanti al murale dedicato a Diego Armando Maradona, invece, sono state controllate le bancarelle sulle quali erano esposti in vendita i gadget contraffatti marchiati Calcio Napoli. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 240 magliette, 42 cappelli, 24 felpe, 13 sciarpe e 17 borselli; per il responsabile è scattata la denuncia e una sanzione per mancanza di autorizzazione alla vendita e di licenza.

Pochi giorni fa, a metà dicembre, c'era stato un precedente controllo nella zona che ufficiosamente viene chiamata "largo Maradona": in quel caso a svolgerlo era stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli e anche allora era finita sotto sequestro una valanga di materiale contraffatto: oltre 600 articoli di vario genere coi loghi del Calcio Napoli o della nazionale Argentina e con foto o simboli che riportavano a Maradona.