Nuova allerta meteo su parte della Campania: temporali domani martedì 13 febbraio L'allerta meteo gialla in vigore fino alla mezzanotte di oggi è stata prorogata per altre 24 ore su alcune zone del territorio regionale.

Continua il maltempo in Campania, anche se non su tutta la regione: la Protezione Civile ha infatti prorogato per altre 24 ore l'allerta meteo gialla valevole fino alla mezzanotte di oggi. Anche domani, martedì 13 febbraio, ci saranno dunque piogge e temporali, ma soltanto, come già detto, in parte della Campania: nella Zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento) e nella Zona 8 (Basso Cilento).

Oltre alle precipitazioni, che potrebbero assumere anche carattere di rovescio temporalesco, la Protezione Civile regionale evidenzia che potrebbero verificarsi anche a fenomeni come frane, caduta massi e smottamenti, a causa della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità del territorio, nonché di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.

Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire o contrastare i fenomeni meteorologici attesi.