Nonna Laurina compie 114 anni: è la decima persona più anziana del mondo, la seconda in Italia Festa grande a Sturno, in Irpinia, per il 114esimo compleanno di Nonna Laurina, decima persona più longeva del mondo e seconda in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande a Sturno, in provincia di Avellino, per i 114 anni di nonna Laurina, al secolo Lucia Laura Sangenito. Nata il 22 novembre del 1910, la sturnese è anche entrata di recente nell'elenco delle dieci persone più longeve del mondo, esattamente al decimo posto. In Italia è la seconda dietro soltanto a Claudia Baccarina, nata a Faenza appena 40 giorni prima di lei (e che nell'elenco mondiale è ottava, ex-aequo con la brasiliana Izabel Rosa Pereira). Un record che a Sturno verrà celebrato ufficialmente domenica 24 novembre, con la tradizionale consegna della torta e delle insegne cittadine, alla presenza delle autorità.

Dopo aver affrontato due guerre Mondiali e la dittatura fascista, ma anche la nascita della Repubblica (che lei, fieramente, votò al Referendum del 2 giugno), e il devastante terremoto dell'Irpinia che si registrò proprio alla mezzanotte del suo 70esimo compleanno. Nonna Laurina ha anche visto in tempi più recenti anche la pandemia da Covid, ancora memore di quella Influenza Spagnola degli Anni Venti che, in maniera simile, decimò la popolazione mondiale. Tutte situazioni difficili ma affrontate, sempre, con il sorriso sulle labbra. Vedova dal 2010, la donna viene da una famiglia dove la longevità è di casa. E anche il marito scomparì alla veneranda età di 98 anni, mentre ora ad occuparsi di lei ci sono i figli Michele, di 80 anni, e la figlia Maria, di 76, oltre ad un piccolo "esercito" di nipoti e pronipoti. In attesa della grande festa di domenica, quando come da tradizione Sturno si trasformerà nel piccolo centro del mondo, con collegamenti televisivi e interviste tutte dedicate alla donna e al suo record di longevità.