“Nonna, dammi tutti quello che hai”: 50mila euro rubati a un’anziana con la truffa del finto nipote È accaduto a Sorrento, nella provincia di Napoli, lo scorso 24 maggio. I carabinieri, grazie alle indagini, sono riusciti a individuare e arrestare uno dei due truffatori.

A cura di Valerio Papadia

Nonostante la campagna delle forze dell'ordine volta a sensibilizzare e mettere in guardia le potenziali vittime, le truffa ai danni degli anziani sono, purtroppo, all'ordine del giorno. L'ultima in Campania, in ordine di tempo, si è consumata a Sorrento, nella provincia di Napoli, dove una donna di 82 anni è stata truffata con la tecnica del finto nipote: i malviventi le hanno portato via denaro contante e gioielli in oro per 50mila euro. Questa mattina, i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei due malviventi, un 23enne napoletano, che è stato arrestato e posto ai domiciliari; ancora in libertà il complice.

La truffa si è consumata lo scorso 24 maggio. La donna di 82 anni, residente a Sant'Agnello, è stata contattata telefonicamente: uno dei malviventi, fingendosi suo nipote, le chiedeva di di consegnargli tutto quello che aveva in casa per il pagamento di una multa e per evitare "guai molto seri".

Successivamente, uno dei malviventi si è presentato a casa dell'anziana, qualificandosi come un addetto dell'Ufficio Postale incaricato della riscossione della multa: la donna è stata dunque indotta a consegnare 7mila euro in contanti e diversi oggetti preziosi, per un ammontare, come detto, di 50mila euro. Accortasi del raggiro, l'82enne ha sporto denuncia ai carabinieri: i militari di Sorrento, grazie all'analisi delle telecamere della zona, dopo 4 mesi di indagini sono riusciti a identificare e arrestare uno dei malviventi.