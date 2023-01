Nonna Anastasia compie 109 anni, ha 10 figli e 30 nipoti e pronipoti: festa in Costiera Amalfitana Nonna Anastasia Russo è tra le donne più longeve della Campania. L’omaggio del sindaco di Tramonti Domenico Amatruda, che le ha donato un mazzo di fiori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata su FB dal Sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda

Grande festa a Tramonti, in Costiera Amalfitana, per il compimento dei 109 anni di nonna Anastasia Russo, una delle donne più longeve della regione Campania. La nonnina del comune Salernitano, infatti, è nata il giorno di Capodanno del 1914. Mamma di dieci figli e nonna di oltre trenta nipoti e pronipoti, vive nella frazione di Corsano. Ha anche una sorella minore, Viola, che ha compiuto 100 anni.

Tra le donne più longeve della Campania

Anastasia è una delle donne più anziane della Campania. Attualmente il primato è di nonna Laurina Sangenito di Sturno, in provincia di Avellino, che a novembre ha compiuto 112 anni. In segno di omaggio, il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, accompagnato dal vice Vincenzo Savino, le ha fatto visita il giorno del suo compleanno, portandole in dono un mazzo di fiori e gli auguri di tutta la comunità.

Ecco di seguito il post pubblicato dal sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, sulla sua pagina Facebook:

AUGURI AD ANASTASIA, LA DONNA PIÙ LONGEVA DI TRAMONTI! Il nuovo anno a Tramonti inizia con una bella notizia: oggi la signora Anastasia Russo compie 109 anni e si attesta tra le donne più longeve della Regione Campania.Stamani, perciò, il Sindaco è il Vicesindaco le hanno fatto visita con un fascio di fiori, portandole gli auguri di tutta la cittadinanza.Anastasia, mamma di dieci figli e nonna di oltre trenta tra nipoti e pronipoti, vive nella frazione di Corsano.

E conclude: