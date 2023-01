Non vuole tornare in carcere e fugge all’alt: 22enne arrestato dopo un inseguimento a Posillipo Sul giovane pendeva un ordine di carcerazione: deva scontare la pena di 8 mesi per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2017 e il 2018.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sapeva che, se i poliziotti avessero controllato i suoi documenti, sarebbe saltato fuori l'ordine di carcerazione a cui era sottoposto: per questo, nella serata di ieri, un 22enne non si è fermato all'alt impostogli dagli agenti e ha innescato con loro un inseguimento per le vie di Posillipo, quartiere collinare di Napoli. I Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea, in Largo Sermoneta, hanno intimato l'alt al 22enne, che guidava la sua auto; il giovane, però, ha accelerato, eludendo così il controllo.

È nato così un inseguimento tra il 22enne e i poliziotti; il fuggitivo ha effettuato svariate manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, sentendosi braccato, giunto in via Posillipo ha abbandonato l'automobile a ha proseguito la fuga a piedi. Gli agenti non ci hanno messo molto a raggiungerlo e a fermarlo.

Dai controlli sul 22enne i poliziotti hanno così scoperto che, lo scorso 10 gennaio, la Corte d'Appello di Napoli aveva modificato il provvedimento di messa in prova ai servizi sociali per il giovane, trasformandolo in ordine di carcerazione: il 22enne deve infatti espiare la pena di 8 mesi e 1 giorno di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi tra il 2017 e il 2018; per questo, il giovane è stato arrestato.

Il 22enne guidava senza patente, l'auto era stata sequestrata

Nei confronti del 22enne è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, gli sono state contestate tre violazioni al Codice della Strada: mancata copertura assicurativa, guida senza patente e guida di veicolo sottoposto a sequestro.

